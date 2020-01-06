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  4. Erzincan’da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı

Erzincan’da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 82 köy yolu ulaşıma kapandı.Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Erzincan’da kar ve tipi 82 köy yolunu ulaşıma kapadı

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar ve tipi dolayısıyla 82 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlı hava köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Refahiye’de 14, Tercan’da 6, Çayırlı’da 5, Kemaliye’de 15, Kemah’ta 13, İliç’te 24, Otlukbeli’de 5 olmak üzere toplam 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 8 greyder, 2 dozer, 4 bıçaklı kamyon, 5 kepçe olmak üzere 19 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Rüzgâr güney ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Buzlanma ve don uyarısı:
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Erzincan Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Edıs Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
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