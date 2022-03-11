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Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlara jandarma eşlerinden çorba ikramı

11.03.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalanlara jandarma eşlerinden çorba ikramı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücülere jandarma ekiplerince çorba dağıtıldı.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçiti ile Kemah-İliç kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda tır ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgeye gelen Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bulgurçayır Karakolu jandarma ekipleri, araçlarında bekleyen sürücülere ve beraberindekilere, evlerinde eşleri tarafından pişirilen çorbadan ikramda bulundu.

Öte yandan, Kızıldağ ile Sakaltutan geçitlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otomobilleriyle ilerleyemeyen vatandaşları ise jandarma, bölge trafik polisleri ve karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarının ardından güvenli bir bölgeye intikal ettirdi.

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