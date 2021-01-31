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Erzincan’da karla mücadele ekiplerinin gece mesaisi

31.01.2021 00:25 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.Erzincan kent merkezinde Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu 200 kişilik karla mücadele timi, 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerinde ki kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.Karla mücadele için oluşturulan ekipler kar yağışı etkisini yitirene kadar çalışmalarını aralıksız devam ettirecekler.

Erzincan’da kar yağışının ardından belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.
Erzincan kent merkezinde Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu 200 kişilik karla mücadele timi, 13 Şubat Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddelerinde ki kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla mücadele için oluşturulan ekipler kar yağışı etkisini yitirene kadar çalışmalarını aralıksız devam ettirecekler.

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