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Erzincan'da kimyasal madde yüklü tırda yaşanan sızıntıya müdahale ediliyor

08.12.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kimyasal madde taşıyan tırda yaşanan sızıntıya ekipler müdahale ediyor.

İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan 33 AIJ 382 plakalı gümrük mühürlü tırda sızıntı fark eden sürücüler, tır şoförünü uyardı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken tır sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı tıra müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.

İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir tıra nakledileceği öğrenildi.

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Erzincan Tır afad müdahale

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