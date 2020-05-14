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Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.05.2020 01:06 | Son Güncelleme

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir köpeğe çarpınca kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Sürücü Ali Emre Alatgil'in (28) kullandığı 24 EH 884 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu'nun Kesimhane mevkisinde aniden yola çıkan köpeğe çarpınca kontrolden çıktı.

Duramayarak şarampole devrilen araçtaki sürücünün yanı sıra Hüsamettin Karaman ve Ayşe Sonkaya yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılıp sedyeye konularak yola kadar taşınan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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