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Erzincan’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor!

04.04.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; rüzgarın yarın (çarşamba) sabah ile akşam saatleri arasında bölge genelinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 km/saat) seklinde esmesi beklenmektedir.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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