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Erzincan’da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:40 | Son Güncelleme

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sırasında alınacak korona virüs önlemleri kapsamında, okullar dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirildi.Ortaöğretim 8.

Erzincan’da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sırasında alınacak korona virüs önlemleri kapsamında, okullar dezenfekte edilerek sınava hazır hale getirildi.
Ortaöğretim 8. sınıf öğrencilerinin 20 Haziran da gireceği LGS’de, bu yıl korona virüs nedeniyle önlemler alınacak. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı tedbirler üzerine harekete geçen Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü de sınav günü için gerekli tedbirleri alıyor. Erzincan’da 66 okulda 286 derslik dezenfekte edilerek sıkı tedbirler eşliğinde 722 öğretmen gözetiminde 3 bin 893 öğrenci sınava girecek. Salonlarda öğrenciler sosyal mesafe kuralına göre oturacak.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, çalışmalar hakkında açıklama yaparak şunlara yer verdi; “Hepimizin bildiği gibi bu hafta sonu 20 Haziran 2020 saat 09.30 da tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de liseye giriş sınavı yapılacaktır. Son sınıf olarak Türkiye’de yaklaşık olarak 1.8 milyon öğrenciden 1.6 milyon öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde sınava girecek olan öğrencilerle ilgili olarak sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı belli. Özellikle bu yıl ayrı bir çalışma yapmak durumundayız. Biliyorsunuz ki dünya genelindeki korona virüs salgını ile ilgili mücadele çerçevesinde okullar tatil edilmiş olup ilk büyük sınav hafta sonu yapılacak. İlimizde 66 okulda 286 derslik dezenfekte edilerek sıkı tedbirler eşliğinde 722 öğretmen gözetiminde 3 bin 893 öğrenci sınava girecek. Biz bütün tedbirlerimizi almış olup okullarımızın hepsinde yer dezenfektanları ile sınıflarımızın hepsi temizlendi.”

Erzincan’da LGS öncesi okullar dezenfekte edildi

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