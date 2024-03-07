YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da mart karı

Erzincan’da mart karı

İHA İHA
07.03.2024 08:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur; Refahiye, Çayırlı, Otlukbeli ve Tercan ilçelerinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

Erzincan’da “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi yerini buldu. Kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Refahiye ilçesine bağlı köylerde kardan toprak damlı evlerin üzeri kapandı. Bazı vatandaşlar damlarından su akmaması için kar küreme işine koyuldu.

Mart ayında kar ve kışın devam ettiğini kaydeden vatandaşlar, Doğu Anadolu’da hayat şartlarının zor olduğunu belirtti.
Kar yağışıyla birlikte ilgili ekiplerin karla mücadele ekiplerinin mesaisi de devam ediyor.

Mart ayında yağan kar nedeniyle Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ Geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Kardan Erzincan - Pülümür kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Erzincan - Pülümür kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil takla attı: 1 yaralıOtomobil takla attı: 1 yaralı
Afyonkarahisar'da tır ile cip çarpıştı, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da tır ile cip çarpıştı, 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı
“Yolların Sultanı” Leyla için tır şoförlüğü bir tutku“Yolların Sultanı” Leyla için tır şoförlüğü bir tutku
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 7 Mart Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:39
Öğle
12:38
İkindi
15:52
Akşam
18:27
Yatsı
19:44

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Perşembe

Güliz eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
Üzümlü eczanesi
Uzumlu
Derman eczanesi
Merkez
Altinkent eczanesi
Ilic
Gürol eczanesi
Merkez
Eczane kübra nur eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.