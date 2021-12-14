YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

14.12.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Evinde dün alkol içen 72 yaşındaki H.B, bir müddet sonra rahatsızlanınca yakınları durumu 112'ye haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri rahatsızlanan H.B'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanedeki doktorların yaptığı ilk değerlendirmede hastanın metil alkolden zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

H.B, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastanede K.B, ve Y.A'nın da yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
PARTNERSon klibindeki detay şoke etti!Son klibindeki detay şoke etti!
Erzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandıErzincan'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
polis zehirlenme Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:29
Öğle
12:22
İkindi
14:45
Akşam
17:05
Yatsı
18:30

Erzincan Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahiye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.