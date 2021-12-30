Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan E.S. (56) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

E.S'nin cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 gün önce bu hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ölen E.S. dışında metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastaneye kaldırılan H.B. 14 Aralık Salı günü, A.G. de 16 Aralık Perşembe günü hayatını kaybetmişti.



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