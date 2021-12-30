YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha öldü

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha öldü

30.12.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bir kişi daha öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti.

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan E.S. (56) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

E.S'nin cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 14 gün önce bu hastaneye kaldırılan S.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ölen E.S. dışında metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle aynı hastaneye kaldırılan H.B. 14 Aralık Salı günü, A.G. de 16 Aralık Perşembe günü hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldüErzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:36
Öğle
12:29
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:38

Erzincan Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Erzincan Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Kübra Nur Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.