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Erzincan'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

16.10.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hakan G'nin kullandığı 24 AAH 761 plakalı otomobil, Fevzipaşa Caddesi TEDAŞ Kavşağı'nda Efe M.K. idaresindeki plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücü ile araçtaki Y.K. ve motosikletteki D.K, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Efe M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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