Erzincan’da öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Geri Dönüşüm Projesi” Erzincan’da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların ardından Erzincan Gençlik Merkezi çalışanları ve Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler sınav sonrası kırtasiye malzemelerini toplayarak öğrencilere dağıtıyor.

Türkiye’de 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Tek kullanımlık sanma, çöpe atma!” projesi dahilinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlardan sonra dağıtılan sınav setlerini geri dönüşüm kutusuna atarak ihtiyacı olan okullara bağışlama kampanyası için çalışmalarını sürdüren Erzincan Gençlik Merkezi sınav setlerini ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere ulaştırıyor. Gençlik Merkezi çalışanları Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu’nda öğrencilere kırtasiye setlerini dağıttılar. Kırtasiye setlerini alan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi. Öğrenciler kendilerine hediye edilen kalemliklere çok sevindiklerini belirterek Erzincan Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür ettiler. Ayrıca “Geri Dönüşüm Projesi” kapsamında yürütülen çalışmaların ÖSYM’nin sınav takvimine göre yıl boyunca devam edileceği bildirildi.

