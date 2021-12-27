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Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

27.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da öğretmen ablasını bıçaklayarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Kardeşinin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle Gaziantep'in Nizip ilçesinden baba ocağı Erzincan'daki evine gelen öğretmen Ayşegül T'yi (34), bıçaklayarak öldüren ve ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Nazım T'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı Ali Nazım T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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