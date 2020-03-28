Erzincan'da otogar, havalimanı ve garda koronavirüs sakinliği

"İşletme sahipleri olarak 20 kişinin üzerinde yolcu alamadığımız için maddi anlamda bizleri kurtarmadığından seferlerimizi iptal etmiştik. Valilikle yönetim kurulumuz bir toplantı yapacak. Bu toplantıdan çıkacak karara göre arz talep ilişkisine göre bir araç ayarlanıp yolcuların mağduriyetleri giderilmeye çalışılacak.

Daha önce normal şartlarda otobüslerin 20 kişinin üzerinde yolcu taşımadığını hatırlatan Akça, şöyle konuştu:

Otobüs firması işletmecisi Fatih Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm firmaların seferlerini durdurduğunu söyledi.

Öte yandan, Erzincan Havalimanı'nda bazı hava yolu şirketleri, yurt içi uçuşlarını iptal etti.

TCDD'nin ana hat ve bölgesel tren seferlerini geçici olarak durdurması nedeniyle Erzincan Garı'nda da sakinlik söz konusu.

ERZİNCAN/ARDAHAN (AA) - Erzincan'da otogar, havalimanı ve gar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda bazı kısıtlamaların getirilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

Şu anda rezervasyonlarımız kapalı. Daha önce rezervasyon yaptıranların ise bilet iptallerini ve iadelerini yaptık."

- Ardahan polisinden "evde kal" uyarısı

Ardahan'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktalarında Kovid-19 salgınına karşı vatandaşlara evde kalmaları için uyarıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgının yayılmasını önlemek için kentte düzenlenen "İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın ardından tedbirler arttırıldı.

Güvenlik güçleri, kentin 3 noktasında yaptığı kontrolleri Valilik talimatıyla 5'e çıkardı.

Polis ekipleri, kentin giriş noktasında durdurdukları sürücülere, "Biz sizin için sokaktayız, siz de hepimiz için evde kalın. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte bunu aşacağız. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım." uyarısında bulundu.

Ekipler, kent merkezinin işlek noktalarında araçlarla da vatandaşlara evde kalmaları için anons yaptı.

Öte yandan, kentteki şehirler arası otobüs seferleri de iptal edildi.

