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Erzincan'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

13.07.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Erzincan'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memurunu bacağından bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Kemali Caddesi'nde dün iki taraf arasında yaşanan tehdit ve hakaret olayının ardından bıçaklı kavgaya dönmesi üzerine bölgeye giden Asayiş Şubesi ekiplerinden polis memuru Ö.F.Ü'yü müdahale etmek istediği sırada bacağından bıçakla yaralayan şüpheli E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erzincan'da kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı

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polis Gözaltı Erzincan

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