Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi Yollarüstü mevkisinde C. Y'nin kullandığı 37 BA 123 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, C.Y. ile aynı aileden oldukları belirlenen M.Y (38), A.Ç.Y (34), M.Y (62), Z.Y (8) ve A.Y (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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