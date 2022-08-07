YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

07.08.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi Yollarüstü mevkisinde C. Y'nin kullandığı 37 BA 123 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, C.Y. ile aynı aileden oldukları belirlenen M.Y (38), A.Ç.Y (34), M.Y (62), Z.Y (8) ve A.Y (2) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldüErzincan'da kayısı toplama nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi öldü
Kocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla üçüncü kez gözaltına alınan hasta yakını tutuklandıKocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla üçüncü kez gözaltına alınan hasta yakını tutuklandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, Manisa'da toprağa verildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi, Manisa'da toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Erzincan kaza şarampol tarla

Erzincan Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:19
Öğle
12:33
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:08
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Yasal olarak ölüydü! Karısı gerçekten öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Kıyafet seçimleri olay yarattı! Annelik yorumlarına isyan etti

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.