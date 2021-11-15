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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

15.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Harun D'nin (40) kullandığı 16 YG 723 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Efrail D, Mikail D. ve Behiye D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mikail D. ve Behiye D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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