Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

A.M'nin (60) kullandığı 34 LZ 9862 plakalı otomobil, Refahiye ilçesinden Bostandere köyüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada yaklaşık 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı aileden oldukları öğrenilen Ş.M. (10), D.M. (58), H.M. (35), Y.M. (14), F.M. (42) ve Z.M. (11) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz