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Erzincan'da seyir halindeki otomobilin camından içeri düşen kaya parçası muhtarı ağır yaraladı

03.02.2021 19:19 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da seyir halindeki otomobilin camından içeri düşen kaya parçası muhtarı ağır yaraladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yamaçtan kopup seyir halindeki otomobilin camından içeriye düşen kaya parçasının çarptığı muhtar ağır yaralandı.

Erzincan-Kemah kara yolunun Cebesoy mevkisinde, yol kenarındaki yamaçtan koparak yuvarlanan kaya parçası, Muharrem Kurnaz'ın kullandığı 34 VP 2293 plakalı otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Ön koltukta otururken başına taş isabet eden Kemah Gülbahçe köyü Muhtarı Doğu Karabuğa (37) yaralandı.

Karabuğa, ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karabuğa'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Aracın ön camını kırıp Karabuğa'nın başına çarpan taşın daha sonra arka koltuğa düşmesi ise dikkati çekti.

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