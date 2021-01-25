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Erzincan’da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi

25.01.2021 04:28 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi

Erzincan’da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi.Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:“Kış mevsimi sebebiyle soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da, sokakta yaşayan vatandaşlarımız otellerde misafir ediliyor.

Erzincan’da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi.
Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Kış mevsimi sebebiyle soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da, sokakta yaşayan vatandaşlarımız otellerde misafir ediliyor. Valiliğimiz himayelerinde ‘Soğuk Havalarda, Kimse Sokaklarda Kalmasın’ çalışması kapsamında ilimizde ve ilçelerimizde evi olmayan vatandaşlarımız, otellere yerleştiriliyor. Duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından yaptıkları ihbarlar da değerlendirilerek Valiliğimizce evsiz vatandaşlara ulaşılıyor. Yapılan çalışma kapsamında; psikolojik, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve kış aylarında sokakta kalmakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşadığı tespit edilen vatandaşlarımıza, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla sahip çıkılıyor.”
Çalışmaya yönelik açıklamada bulunan Vali Mehmet Makas, hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için başlatılan bu çalışmaya tüm Erzincanlıların gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.
Otellere yerleştirilen evsiz vatandaşların geçimlerini sağlayabilmeleri adına iş bulma konusunda destek olduklarını da vurgulayan Vali Makas, bu kapsamda meslek ve çalışabilecekleri alanları değerlendirilen vatandaşların sıkıntı ve dertlerinin de dinlenildiğini aktardı.
Kendilerine sıcak bir yuva imkanı verilen evsiz vatandaşların üç öğün yemekleri, giyecek ve ihtiyaçlarının yanı sıra her türlü sağlık tedbirlerinin de sağlanmakta olduğunu bildiren Makas, kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, vatandaşlarımızın sokakta gördükleri evsizlerin durumlarını "153 - 155 - 156 ve 0(535) 975 98 38" nolu irtibat hatlarına bildirilebileceklerini söyledi.

Erzincan’da sokakta yaşayan evsizler otellere yerleştirildi

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