YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da tedavi edilen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Erzincan'da tedavi edilen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

27.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da tedavi edilen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Erzincan'da tedavi edilen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da vatandaşlarca yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kemaliye ilçesi kırsalında yaklaşık 2 hafta önce uçamayan baykuşu fark eden vatandaşlar, baykuş yavrusunun kanadından yaralandığını anlayınca durumu Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen doğa koruma görevlileri ve veteriner, yaralı baykuşu korumaya aldı.

Görevliler söz konusu tarihten bu yana tedavi altına alınan baykuşu, iyileşince bulunduğu noktada doğaya bıraktı.

Erzincan'da tedavi edilen baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldıErzincan'da ezanı güzel okuma yarışması bölge elemeleri yapıldı
Türkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladıTürkiye İş Bankası Müzesi, 2 milyon ziyaretçi ağırladı
YÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istediYÖK, vakıf üniversitelerinden "eğitim ücretlerinin tercihlerden önce belirlenmesini" istedi
Anahtar Kelimeler:
Erzincan doğa

Erzincan Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:34
İkindi
16:27
Akşam
19:48
Yatsı
21:24
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

En ağır vaka! Maymun çiçeğine yakalanan Türk, BM'de yayınlandı

En ağır vaka! Maymun çiçeğine yakalanan Türk, BM'de yayınlandı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.