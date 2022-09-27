Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 2 senet, 1 noterlik makbuzu, 22 para hareketlerine ilişkin yazılı kağıt, 1 sözleşme ve 5 cep telefonu ele geçirildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz