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Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

27.09.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Erzincan'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 2 senet, 1 noterlik makbuzu, 22 para hareketlerine ilişkin yazılı kağıt, 1 sözleşme ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

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Erzincan jandarma operasyon

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