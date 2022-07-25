YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi

Erzincan'da teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi

25.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da teröristlerce kullanılan 4 katlı sığınak imha edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Er Erdal AK" kapsamında ilçede teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanılan 4 katlı bir mağara tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada, EYP düzeneği için hazırlanmış batarya blokları, mutfak tüpleri, gıda ve temizlik malzemeleri ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tespit edilen sığınak daha sonra güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldüErzincan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulunduGÜNCELLEME - Bursa'da çöp evde, atıkların arasında uzun süre bakımsız bırakılan çocuk bulundu
Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldüMardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
Anahtar Kelimeler:
Erzincan jandarma operasyon

Erzincan Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:23
Sabah
05:07
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:50
Yatsı
21:27
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Elon Musk yine skandala karıştı! Google'ın kurucusunun eşiyle...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.