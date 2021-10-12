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Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

12.10.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesindeki ekipler, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 9 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu süreç içinde 30 şüpheli hakkında adli işlem de yapan ekipler, operasyonda 18,88 gram metamfetamin, 795 sentetik ecza uyuşturucu ile 8 tane 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan N.A. (51), F.K. (30), A.K. (22), K.A. (50), G.A. (31), M.K. (40) ve S.K. (33) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası N.A. F.K. ve A.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken şüphelilerden S.K. savcılık sorgusu sonrası, K.A, G.A. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekiplerin kentte uyuşturucu suçlarına yönelik etkin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

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