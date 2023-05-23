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Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

23.05.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da 973.46 gram toz esrarla yakalanan 2 şüpheliden biri uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan’a satmak ve kullanmak amacıyla uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yapılan çalışmada, şehirlerarası otobüs terminali içerisinde yolcu otobüsleri üzerinde yapılan uygulamada S.E. ve E.G. isimli erkek şahıslardan 20 parça halinde toplam daralı ağırlığı 973.46 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında TCK 188 (uyuşturucu madde ticareti) suçu dahilinde yapılan tahkikat neticesinde adli makamlara sevk edilen E.G., Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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