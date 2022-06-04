Erzincan'da yasa dışı tütün mamulü sattıkları iddiasıyla 3 iş yerine yasal işlem başlatıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı tütün mamulleri ticaretiyle mücadele kapsamında 3 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, 3 iş yerine yaptıkları eş zamanlı operasyonda toplam 17 bin 900 adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 4 bin 350 gram nargile tütünü, 13 bin 500 gram açık kıyılmış tütün, 6 bin 400 adet boş makaron ele geçirdi.

İş yeri sahipleri Ş.Ç, A.T ve B.G hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

