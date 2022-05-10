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Erzincan'da yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Mehmetçik yetişti

10.05.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yaylada rahatsızlanan kadının yardımına Mehmetçik yetişti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yaylada yemek yedikten sonra rahatsızlanan kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Üzümlü ilçesi Esence Dağı Küçükmezra mevkisinde ailesiyle birlikte çobanlık yapan Öznur Pınar (53) yediği tavuklu yemeğin ardından mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı.

Pınar'ın şikayetleri artınca yakınları durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma ve jandarma ekipleri, dağlık ve sarp arazi yapısına sahip bölgedeki hastaya ulaşmak için çalışma başlattı.

Güçlükle bölgeye giden ekipler hastanın ambulansa sevkini gerçekleştiremeyince bölgeye askeri helikopter gönderildi.

Öznur Pınar helikoptere alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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