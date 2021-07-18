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Erzincan'da, yurda yasa dışı yollardan giren 7 Afgan ile 2 organizatör yakalandı

18.07.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da, yurda yasa dışı yollardan giren 7 Afgan ile 2 organizatör yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 7 kişi ile organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında taksilere yönelik çalışma başlattı.

Doğu illerinden batı illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen 2 takside, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 7 kişinin bulunduğu belirlendi.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen 2 zanlı ise gözaltına alındı.

Kimlik tespitlerinin ardından kentte bulunan bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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