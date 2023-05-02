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Erzincan'da yuttuğu uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı

02.05.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yuttuğu 1198 gram uyuşturucuyla seyahat ederken yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kentte durdukları İran plakalı yolcu otobüsünde yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı değerlendiren şüpheli Abdulmennan S'yi gözaltına aldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde, şüphelinin 106 fişek halinde 1198 gram afyon sakızı yuttuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Abdulmennan S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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