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Erzincan’daki 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası ihale edilecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Erzincan’daki 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası ihale edilecek.Erzincan’daki 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gaz ruhsat sahasının ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanında; Erzincan’ın Merkez ilçesinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek 2 adet jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarıldı.Büyüklükleri 4 bin 992,87 hektar ile 5 bin hektar olan ve muhammen bedelleri 170 bin 810 lira ile 171 bin 50 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri, 14 Ekim Çarşamba Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda saat 10.30’da 5’er dakika arayla yapılacak.

Erzincan’daki 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası ihale edilecek

Erzincan’daki 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası ihale edilecek.
Erzincan’daki 2 jeotermal kaynak, doğal mineralli su, jeotermal kökenli gaz ruhsat sahasının ihale ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanında; Erzincan’ın Merkez ilçesinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek 2 adet jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz ruhsat sahası açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarıldı.
Büyüklükleri 4 bin 992,87 hektar ile 5 bin hektar olan ve muhammen bedelleri 170 bin 810 lira ile 171 bin 50 lira olarak belirlenen sahaların ihaleleri, 14 Ekim Çarşamba Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda saat 10.30’da 5’er dakika arayla yapılacak.

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