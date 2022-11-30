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Erzincan'daki "hayvan otlatma" kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

30.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Erzincan'daki "hayvan otlatma" kavgasında bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Yeniköy'de 3 gün önce çıkan kavgada, Salih Mert A'yı silahla göğsünden vurup yaraladıktan sonra kaçan şüpheli E.K. jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen ancak olayla bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilen E.K'nin babası M.K ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayda ağır yaralanan Salih Mert A, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Erzincan'da

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