Erzincan'daki "Kırk Gözeler" doğaseverlerin uğrak mekanı oluyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Soğuk Sular Mesire Alanı'nda bulunan "Kırk Gözeler", doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri oluyor.

Munzur Dağları eteklerindeki 40 farklı gözeden çıkan "Kırk Gözeler", kent merkezine 40, ilçeye 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Şelaleleri, dereleri ve doğasıyla ilgi çeken mesire alanı, yurt içi ve dışından çok sayıda misafiri ağırlıyor. Mesire alanına gelenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Yaz tatilinde daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanan bölgede işletmeci tarafından yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanları oluşturuldu.

Ziyaretçilere nostalji yaşatacak tarım araç gereçlerinin de belirli noktalara bırakıldığı mesire alanına fotoğraf tutkunları da ilgi gösteriyor.

Soğuk Sular Mesire Alanı işletmecisi Yüksel Oktay, AA muhabirine, mesire alanının Kemah'a gelen turistlerin uğrak mekanlarından biri olduğunu belirterek, "Buranın suları haziran ayının 15'inde çıkıyor, ağustos sonunda kesiliyor. Eskiden ismi 'Kırk Gözeler' olarak bilinirdi ve böyle anılırdı. Bu su 40 gözeden birleşerek çıkar ve buradan geçtikten sonra Fırat Nehri'ne akar." dedi.

Mesire alanına sezonda yaklaşık 10 bin turistin geldiğini anlatan Oktay, "Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilden gelen vatandaşlarımız ile yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız oluyor. Buradaki sular aynı zamanda içiliyor ve içme suyu olarak da kullanılıyor." diye konuştu.

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Ebru Çelebi ise mesire alanının doğasını çok beğendiğini belirterek, herkese bölgeyi görmeyi tavsiye etti.

Ziyaretçilerden Gülşen Oktay da alanda bulunan suların kendisini dinlendirdiğini ve fırsat buldukça gelip burada zaman geçirdiğini belirtti.

Bölgenin yeşilliğine hayran olduğunu anlatan Oktay, "Akan sular insanı dinlendiriyor ve kendine hayran bırakıyor. Burayı gelip görmeyenler varsa en kısa zamanda gelip ziyaret etsinler. Özellikle temmuz ve ağustos ayında gelsinler." dedi.

