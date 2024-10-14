YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA AA
14.10.2024 08:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Fuat K'nin (51) kullandığı 06 HA 4644 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Bulgurçayırı mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan kar direğine, ardından kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Z.K. (53) ve G.Ç.K'yi (21), yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzincan hastane kamyonet

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Ekim Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:24
Öğle
12:13
İkindi
15:20
Akşam
17:52
Yatsı
19:09
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.