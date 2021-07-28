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Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirdi

28.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanıp hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti.

İlçenin Kargın beldesi yakınlarında, 4 gün önce Mehmet Akif N. (45) yönetimindeki 34 BKM 402 plakalı otomobilin, Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı traktöre çarpması sonucu yaralanarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Bera Şimşek (19), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şimşek'in cenazesi, yapılan otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

Genç kızın vefat etmesiyle, söz konusu kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Mehmet Akif N. (45) yönetimindeki 34 BKM 402 plakalı otomobil, 24 Temmuz tarihinde, Erzurum yönüne giderken, Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde, önündeki Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre çarpmıştı.

Kazada, otomobildeki Muhammed Mehdi N. olay yerinde ölmüş, aynı araçtaki sürücünün yanı sıra Zehra ve Esma N. ile Bera Şimşek ve traktör sürücüsü Ahmet Faruk S. yaralanmıştı.

Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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trafik kazası Erzincan

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