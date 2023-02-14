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Erzincan'dan depremzedelere şimdiye kadar 275 tır ve 75 kamyon yardım gönderildi

14.02.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan Valisi Mehmet Makas, bugüne kadar kentten deprem bölgesine 275 tır ve 75 kamyon ile yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Erzincan'dan depremzedelere şimdiye kadar 275 tır ve 75 kamyon yardım gönderildi

Kentteki Camii Kebir Camisi'nde Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü ve "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Programda Kur'an-ı Kerim, ilahi, salavat ve tesbihatlar okunmasının ardından kentin kurtuluşunda şehit olanlar ve yaşanan depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vali Makas, programda yaptığı konuşmada, kentten deprem bölgesine yardımların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 275 tır ve 75 kamyon ile yardım yolladık. Yardımlarda gıdadan giyime, odundan sobasına kadar tüm yaşam malzemeleri mevcut. Hiçbir ayrım gözetmeden kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, esnaflarımızla, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve her yaştan vatandaşımızın desteği ile toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Devletin bütün kurumlarıyla deprem bölgesinde olduğunu anımsatan Makas, şöyle konuştu:

"Şunu herkes bilsin ki devletimiz bütün imkanları ve kabiliyetiyle oradaki 10 vilayette hizmet ediyor. Hizmetlisinden valisine kadar orada hizmet veriyor. Devletin noksan kaldığı hiçbir şey yok ama yaşanan felaket o kadar büyük ki dünyanın hiçbir süper gücü bunun altından kalkma imkanına sahip değil. Zamanla bunu onaracağız. 85 milyon insanın tek yürek olarak attığı başka bir ülke yok. Bunu hepimiz görüyor gözyaşları ile izliyoruz. Bölgeye yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlerden desteklerini esirgemesin."

Programa Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan eski milletvekili Sebahattin Karakelle, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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