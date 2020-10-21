Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Mumcu burada yaptığı açıklamada, “Erzincan’ı el birliği ile sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz” dedi.

İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İHA Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Erzincan Muhabiri İbrahim Gürler ile bir süre sohbet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, burada yaptığı konuşmada, “Erzincan’ı el birliği ile sporun merkezi yapmak için çalışıyoruz. Tabi ki bu bir ekip işi ve bizler hep birlikte bunu başaracağız. Erzincan’da görev yapan basın temsilcileri ile de iş birliği içerisinde Erzincan’ın adını Türk sporuna duyurmak için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Erzincan’da bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonu yapıldığını kaydeden Mumcu, "Burada amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkin vatandaşlarımızı spora teşvik ederek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak. Spor yapan bir birey dinç, sağlıklı olmasının yanında arkadaşlığı, dostluğu ve ekip ruhunu öğrenerek geleceğe daha iyi hazırlanır. Özellikle içinde bulunduğumuz yeni normalleşme sürecinde çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayarak, tüm çocuklarımıza spor yaptırarak tesislerimizden faydalanmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi

"Her zaman gençlerimizin yanındayız"

Her zaman gençlerin yanlarında olduklarını vurgulayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve daha faal bireyler olarak yetişmesini amaçlayan gençlik merkezleri, birlik, beraberlik ve paylaşım bilinci yüksek bireylerin yetişmesini sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayata kazandırmak onların eğitim, kültür ve sosyal faaliyeti yapmalarına imkan tanıyoruz. Bu bağlamda Erzincan’daki genç nüfus potansiyelini değerlendirerek daha geniş kitlelere ulaşacağız.” diye konuştu.