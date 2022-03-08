Erzincan'ın kadın sporcuları "olimpiyat madalyası" hedefliyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da atıcılık sporunda gösterdikleri üstün performans ile Türkiye rekorları elde eden kadın sporcular, madalya hedefiyle Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Erzincan Havalı-Ateşli Tabanca ve Tüfekspor Takımı kadın sporcuları, 10-15 yaş grubu öğrenciler arasından sportif yetenek taraması sonrası atıcılık ekibine seçiliyor.

Yaklaşık 2 yıllık sıkı bir eğitimin ardından müsabakalara katılan ve yaşları 12-30 arasında değişen takımın 70 kişilik lisanslı sporcusundan 40'ını kadınlar oluşturuyor. Genç kızların yoğunlukta olduğu takımda, milli takım formasıyla müsabakalara katılan sporcular da bulunuyor.

Katıldıkları müsabakalarda şimdiye kadar 400'e yakın madalya kazanan ve 10 Türkiye rekoru kıran sporcular, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

- Antrenör Nurefşan Polat: "Olumsuz tepkilere rağmen kadınlarımız kararlı"

Milli takım antrenörü Nurefşan Polat, AA muhabirine, 16 yıldır atıcılıkta hem antrenör hem de sporcu olarak devam ettiğini söyledi.

Atıcılık sporunda kadınların yoğunlukta olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Atıcılık sporuna erkeklere oranla kadınlardan daha fazla ilgi görüyoruz. Dışarda aldıkları olumsuz tepkilere rağmen kadınlarımız kararlı. Bu sporu daha başarılı bir şekilde yapabiliyorlar. Şu anda 40'a yakın profesyonel lisanslı kadın sporcumuz bulunmakta. Bunların içerisinde milli sporcularımız da bulunmakta. Tabii bunların içerisinde Türkiye şampiyonu, Türkiye 2'ncisi ve 3'üncüsü gibi önemli dereceler elde etmiş sporcularımız da var. Aynı zamanda sporcularımız 10 Türkiye rekoruna sahip. Ben tüm kadınların atıcılık ve diğer spor dallarında aktif bir şekilde yer almalarını istiyorum. Atıcılık sporunun bir erkek sporu olduğunu düşünmesinler."

- Sporcu Nisanur Özatalay: "Kadınların gücünü göstermek istedim"

Sporcu Nisanur Özatalay ise 3 yıldır bu sporu yapmasına rağmen 2 Türkiye rekorunu elinde bulundurduğunu belirterek, "Arkadaş çevremden bu sporla ilgilendiğim için genelde olumsuz dönüşler aldım. Ancak buna rağmen ben atıcılık sporunda kadınların gücünü göstermek istedim. Bu spora başladıktan sonra kadınların atıcılık sporunda daha başarılı olduklarını gördüm. Kadınlar istedikten sonra her alanda başarılı olabilirler." diye konuştu.

Milli sporcu Zeynep Geçim de 2016'da bu spora başladığını anlattı. Gençler kategorisinde yarıştığını belirten Geçim, "Peru'da düzenlenen dünya atıcılık yarışmalarına katıldım ve takımımla Türkiye rekoru kırdım. Atışa ilk başladığımda 'erkek sporu bunu niye yapıyorsun?' diye çevremden çok fazla eleştiri aldım. Ama asla pes etmedim ve aldığım başarılarımla insanları bu spora teşvik ettim, kadınların daha iyi olduklarını gösterdim. Hedefim olimpiyatlarda dünya rekorunu kırmak." ifadelerini kullandı.

Nas Ebrar da aldığı derecelerin ardından bu spora daha çok bağlandığına değinerek, "Atıcılık sporuna başlamadan önce çevremde bulunan birçok insan bu spora ön yargılıydı. Ama ben onları dinlemeyerek kendimi geliştirerek daha güzel dereceler elde ettim. Tüm kadınlar, istediklerinde başaramayacakları bir şey yoktur. Atıcılık sporuna baktığınızda kadınların elde ettikleri başarılar erkeklerle oranla daha fazla." dedi.

