Erzincan'ın soğuğuna karşı kaldırımlar ve binalar andezit taşıyla kaplanıyor

Üzümlü ilçesindeki taş ocağından çıkarılan andezit, belediye bünyesinde 17 yıl önce kurulan ve sezonda kapasitesi artırılan Andezit Taşı Fabrikası'nda işleniyor.

Makineler yardımıyla işçiler tarafından çeşitli şekillerin verildiği andezit taşı, belediye görevlilerince kaldırımlardan bordürlere, cami şadırvanından dış cephe kaplamasına, piknik alanlarındaki barbekü yapımından dekoratif amaçlı inşaat işlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Sıcağa ve soğuğa dayanıklılığı nedeniyle 100 yıldan fazla kullanılabildiği belirtilen andezit taşı, çevre düzenlemelerinde kullanılması nedeniyle belediyenin girdi maliyetlerini de düşürüyor.

"SOĞUĞA, SICAĞA, TUZ ORANLARINA KARŞI DAYANIKLI"

Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, kente 15 kilometre uzaklıktaki taş kesme fabrikasının 2 vardiya şeklinde 14 personelle hizmet verdiğini söyledi.

Fabrikada taşların işlenip çeşitli şekiller verildiğini ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Taşımız soğuğa, sıcağa, tuz oranlarına karşı dayanıklı. Yaklaşık 100 yılı aşkın bir süre dayanabilen, görsellik açısından da gerçekten güzel görünen bir taş. Yer döşemesi olarak kullandığımız ama arzu edildiğinde duvar kaplamasında da kullanılabilen çeşitlerden müteşekkil taşın işlendiği bir fabrikada bulunmaktayız. Erzincan'ımız yıllardır bu üretimi belediye olarak yapmakta ve kendi kaldırımlarında bunu kullanmakta, arzu edilen kişilere de belediye meclisimizin kararıyla belirlenen fiyatlardan satılmaktadır."

Üzümlü'ye bağlı Karatepe diye bilinen alandaki ocaktan taşın çıkarılıp fabrikaya getirildiğini anlatan Aksun, "Farklı şehirlerden talepler geliyor ama yakın çevremize imkanlar ölçüsünde vermeye çalışıyoruz. Genelde kendimiz kullanıyoruz. Ana arterlerin tamamındaki kaldırımları andezit taşıyla şekillendirmekteyiz, geri kalan ara sokakları ise kilit parke ile şekillendirmekteyiz." diye konuştu.

