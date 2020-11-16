Erzincan’ın tarihi ve turistik yerleri, bürokrat ve işadamlarından tam not aldı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzincan’a gelen bürokrat ve işadamları, Vali Mehmet Makas’la birlikte tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Terzibaba Türbesi, Girlevik Şelalesi, Alıntepe Kalesi, Ekşisu mesire alanı, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerini gezerek Erzincan’ın tarihi, manevi ve doğal güzellikleri gören heyet, beğenilerini dile getirdi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, “Sürdürülebilir bir şekilde turizmin geliştirilebilmesi için, ilimizin sahip olduğu zengin tarihi ve kültürel mirasın ile doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda başta turistik altyapı olanaklarının iyileştirilmesi ile Erzincan’ın turizm alanında daha iyi bir yere gelmesine zemin hazırlanabilir” dedi.

