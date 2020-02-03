YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.02.2020 09:58 | Son Güncelleme

Erzincan’ın yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.Meteoroloji 12.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Erzincan’ın yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu geçecek. Gece saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Meteorolojik uyarı da yapılarak, “Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesinin görülmesi beklendiğinden, ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 4, Iğdır’da 5, Ağrı’da eksi 5, Kars’ta eksi 1, Ardahan’da 3, Erzurum’da 2 derece olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:41
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

GÜNCELLEME - Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.