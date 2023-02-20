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Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da 268 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

20.02.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Erzincan ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 268 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'un kırsal kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 232 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan Posof ilçesinde 2, Çıldır'da ise 3 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar ve tipi dolayısıyla merkeze bağlı 6 köy ile ilçelerden Üzümlü'de 5, Kemah'ta 5 ve Refahiye'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

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Erzurum Ardahan kar kapalı tipi

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