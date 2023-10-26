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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

26.10.2023 15:07 | Son Güncelleme:
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta sağlık çalışanları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Erzurum Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen Erzurum Şubesi üyeleri, ellerinde "Hastaneler bombalanıyor dünya seyrediyor" yazılı pankartla İsrail'e tepki gösterdi.

Şube Başkanı Ramazan Tortum, burada yaptığı açıklamada, ilk kıble Mescid-i Aksa, Kudüs, bombardıman altındaki Gazze, vurulan ve yıkılan hastanelerdeki bebekler için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğine işaret eden Tortum, "Gazze'de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmakta. Sağlık-Sen olarak yaşanan bu vahşete kayıtsız kalmamız mümkün değildir." dedi.

Tortum, uluslararası toplumun Gazze'deki soykırımı izlediğini ifade ederek, "İki yüzlü Batı uygarlığı Gazze'de başını kuma gömmüş bu vahşeti görmemektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Dünya Hiroşima'ya atom bombası atanlardan, sivilleri katledenlerden tepki vermesini bekliyor. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere." diye konuştu.

Gazze'de insanların birçok imkandan mahrum bırakıldığına dikkati çeken Tortum, "İlaç, doktor yok. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahkum edilmiş durumda. İnsan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.

ARDAHAN

Ardahan Devlet Hastanesi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan Sağlık-Sen Ardahan Şubesi üyelerince, "Yaşasın çocuklar", "Yaşasın insanlık", "Kahroslun emperyalizm" ve "Filistin'e selam, direnişe devam" sloganları atıldı.

Sendikanın Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının her geçen gün derinleştiğini, bunun katliam olduğunu söyledi.

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız." diyen Recepoğlu, "Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, süt kokulu bebekler için, vicdanların sesi olmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Gruba AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Aytaç Ulutaş da destek verdi.

KARS

Sağlık-Sen Kars Şubesi üyeleri, İsrail'in Filistin'de özellikle hastanelere düzenlediği saldırılara karşı basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Harakani Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar adına açıklama yapan sendikanın Kars Şubesi Başkan Yardımcısı Murat Artaç, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, süt kokulu bebekler için, vicdanların sesi olmak için buradayız." diye konuştu.

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