YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1500 personel ve bin araçla karla mücadele ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 1500 personel ve bin araçla karla mücadele ediyor

22.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1500 personel ve 1000 araçla gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin il genelinde canla başla görev yapmaktadır"

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin, bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla gece gündüz çalışıp hastaların yardımına koştuğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alan, ana ve ara arterler, kent merkezi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgelerde de kar temizledi.

Karla mücadele ekiplerinin 1335 mahalle ve bağlı yerleşim yerindeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yaptığı aktarılan açıklamada, iş makineleri desteğindeki ekiplerin yoğun yağış ve tipi nedeniyle geçit vermeyen karla kaplı yolları ulaşıma açmayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksama yaşanmaması için gayret eden ekiplerin mesai gözetmeksizin haftanın 7 günü, gece gündüz karla mücadele ettiği aktarıldı.

Görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, karla mücadele çalışmalarının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1500 personel ve 1000 araçla gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin il genelinde canla başla görev yapmaktadır. Hemşehrilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezini arayabilir."

Sekmen ayrıca, kırsalda görev yapan ekiplerin hasta kurtarma çalışmalarında da görev alarak sağlık ekiplerine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldıErzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
05:56
Sabah
07:26
Öğle
12:18
İkindi
14:40
Akşam
17:00
Yatsı
18:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Zafer Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Zafer Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Yoncalık Eczanesi
Yakutiye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.