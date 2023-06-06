YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki barajların dolulukları iyi seviyede

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'daki barajların dolulukları iyi seviyede

06.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, barajların doluluk oranının iyi seviyede olduğu Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yıl sonuna kadar kuraklık tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yavuz, DSİ'de gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumluluk alanındaki Erzurum, Erzincan ve Ağrı'ya hizmet verdiklerini söyledi.

Bu 3 ilin barajların doluluklarıyla ilgili problem olmadığını, işletme programına uygun şekilde dolulukların olduğunu ifade eden Yavuz, "Erzincan'daki 4 baraj tam doluluk oranına yaklaştı. Erzurum'da 13 işletmede baraj bulunuyor. Bilindiği üzere 2 yıl önce kuraklık olmuştu, Erzurum'daki Demir Döğen Barajı'nda şu an itibarıyla yüzde 90 doluluğa ulaştık. Erzurum'un içme suyunu karşılayan Palandöken Barajı'nda ise yüzde 72 doluluktayız. Enerji, balıkçılık ve sulama gerçekleştirdiğimiz Kuzgun Barajı'mızda ise doluluk yüzde 48." diye konuştu.

Yavuz, Ağrı'da baraj doluluk oranlarında genel olarak yüzde 75'e ulaşıldığını belirterek, Yazıcı Barajı'nda sulama faaliyetlerinde olumsuz bir sorun beklemediklerini dile getirdi.

"1 MİLYON 350 BİN DEKARLIK ARAZİ, MODERN SULAMAYA KAVUŞTURULDU"

Doğu Anadolu'nun en büyük sulama projesi olan Söylemez Barajı'nda çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da işletmedeki 20 barajımızla 1 milyon 350 bin dekarlık arazi, modern sulamaya kavuşturuldu. Bu bölge ve ülke ekonomisine yıllık 6,7 milyar liralık katkı sağlayacak. Erzurum'da devam eden Söylemez Barajı 350 bin dekarlık araziyi modern sulamaya kavuşturacak ve 220 milyon kilovatsaat elektrik enerji üretecek. Geçen yıl barajın üst noktalarına ulaşımla ilgili ciddi yol aldık. 355 bin metreküp civarında kazı dolgu çalışması yaptık. Suyu çevireceğimiz derivasyon tünellerinde temmuz sonu itibarıyla kazı çalışmalarına başlayacağız."

Yavuz, Erzurum'daki Narman Şehitler Barajı'nda 1,1 milyon metreküp dolguyu tamamladıklarını, yıl sonunda gövde dolgusu tamamlanacak bu barajı 2024 yılında tamamen bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

"KURAKLIK TEHLİKESİ YOK"

Geçen yıl 18 Ağustos'ta Erzurum'daki Hınıs Başköy Barajı'nda kapakların indirildiğini anımsatan Yavuz, "Şu an itibarıyla Hınıs Başköy Barajı son yağışlarla 41,3 milyon metreküplük depolamaya ulaştı ve vatandaşların kadim haklarında bu yıl içinde ihtiyaç duydukları dönemde sulama için barajlardan su temin edeceğiz. Bu sene bölgemizde yıl sonuna kadar kuraklık tehlikemiz yok. Yani 2023 yılı sulama sezonunda barajın amacı, enerji ve balıkçılıkla ilgili bir sorun beklenmemekte." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sorumluk alanındaki illerde taşkın sezonundan önce dere yataklarında yapılan çok ciddi temizlik çalışmalarıyla taşkınların önlendiğine dikkati çekerek, bu konuda çalışmaların sürdüğünü, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için özellikle dere yataklarına müdahale edilmemesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet şarampole uçtuDireksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyonet şarampole uçtu
CHP’li Kaytazdere Belediyesi AK Parti’ye geçtiCHP’li Kaytazdere Belediyesi AK Parti’ye geçti
İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandıİstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum kuraklık baraj yağış

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
02:47
Sabah
04:40
Öğle
12:18
İkindi
16:15
Akşam
19:47
Yatsı
21:32

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Fatih eczanesi
Yakutiye
Çagri eczanesi
Oltu
Özlem eczanesi
Tekman
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Yaşam eczanesi
Horasan
Kale eczanesi
Pasinler
Aşkale eczanesi
Askale
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.