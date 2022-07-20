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Erzurum "Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne ev sahipliği yapacak

20.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astronomi meraklılarının Türkiye'nin en büyük teleskobunun bulunduğu Doğu Anadolu Gözlem Evi bölgesinde bir araya geleceği etkinlik, 22 Temmuz'da başlayacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Erzurum'da "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu etkinliklerin yeni göğe bakma durağı, 22-24 Temmuz tarihleri arasında bu kez Erzurum olacak.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm Bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Etkinliklerde, astronomi meraklıları Türkiye'nin en büyük teleskobunun bulunduğu Doğu Anadolu Gözlem Evi (DAG) bölgesinde bir araya gelecek.

Katılımcılar, Türkiye'nin en büyük teleskobunun bulunduğu 3170 metre yükseklikte kurulan Doğu Anadolu Gözlem Evi'ni de ziyaret etme fırsatı bulacak.

Etkinliğin açılışına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılması bekleniyor.

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TÜBİTAK Erzurum etkinlik

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