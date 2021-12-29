Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanmalar oluştu.

Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Araç ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, cami şadırvanları da dondu.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

- Ardahan

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle araç, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üstünü battaniye ve brandayla örttü.

Kura Nehri ve bölgesinde sis oluştu, ağaçlar kırağı tuttu.

- Kars

Kars'ta ise göl, akarsu ve şelaleler buz tuttu.

Vatandaşların araçlarını çalıştırmakta güçlük çektiği kentte, bazı sürücüler donan akaryakıt depolarının altında ateş yaktı.

Sürücü Muhammet Ali, havaların çok soğuduğunu belirterek, "Aracımız dondu, şu anda eksi 20 ve araba çalışmıyor. Depodaki buzu çözmek için ateş yaktık." dedi.

- Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle Murat Nehri ile derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Kentteki donan akarsular drone ile görüntülendi.

