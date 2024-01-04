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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

04.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı sürüyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde kar etkisini artırdı.

Kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışma başlattı.

KARS

Kars'ta da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Yağan karla ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

ARDAHAN

Ardahan’da gece sıfırın altına düşen soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.

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kar yağışı Erzurum Ardahan

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