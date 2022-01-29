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Erzurum merkezli 3 ilde "sigara kaçakçılığına" yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

29.01.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum merkezli 3 ilde "sigara kaçakçılığına" yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı

ERZUZRUM (AA) - Erzurum merkezli 3 ilde "Sigara kaçakçılığı" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Erzurum merkezli Hatay ve Ankara'da 11 ikamet, 16 iş yeri adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda Muhammet A, Bahadır Y, Fethi Y, Osman E, Muhammet Yusuf Ç, Muhammet Emin E, Özkan Ç, Mehmet K. ve Sedat Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bahadır Y, Fethi Y, Osman E. ve Muhammet Yusuf Ç. tutuklandı diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda kaçak olduğu değerlendirilen 7 bin 655 makaron, 5 bin 672 paket sigara, 61 kilo 650 gram tütün, 99 kilo 750 gram çay, 6 şişe içki ve 58 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

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