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Erzurum Palandöken Belediyesi atık malzemelerle maske imalat makinesi üretti

ERZURUM HABERLERİ  | 30.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Muhammet Sunar: - "Tamamen kendi imkanımızla tasarlayarak atık malzemelerden 1900 liraya mal ettiğimiz makineyle bugüne kadar 500 bin civarında maske ürettik"

Erzurum Palandöken Belediyesinin, atık malzemelerden ürettiği maske imalat makinesiyle seri üretime geçtiği bildirildi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaptığı yazılı açıklamada, atık malzemeleri değerlendirerek tamamen kendi imkanlarıyla maske imalat makinesi ürettiklerini belirtti.

Ürettikleri makineyle Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde aralıksız üretim yaptıklarını ifade eden Sunar, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminin başında maske üretmek ve temin etmek zordu. Belediye olarak giysi tasarım merkezimizde önce yıkanabilir maskeler ürettik. Tek kullanımlık maske üretimine de gerekli malzemeleri temin ederek geçtik. Seri üretim için bir makinaya ihtiyaç duyuyorduk. Makinayı temin etmek için araştırmaya başlayınca satın almanın gayet güç ve maliyetli olduğunu gördük. Buna ilaveten piyasa değeri 60 bin lira civarında olan makinanın teslimatı ise yoğun talepten dolayı birkaç ayı bulacaktı."

Sunar, yaptıkları istişare sonucu belediyede görevli mimar ve mühendislerle kendi makinelerini üretmeye karar verdiklerini ifade ederek, internetten gördükleri bazı örnekler üzerinden çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Çok kısa sürede makineyi tasarladıklarını bildiren Sunar, "Makinayı tamamlayıp seri üretime geçtik. Tamamen kendi imkanımızla tasarlayarak atık malzemelerden 1900 liraya mal ettiğimiz makineyle bugüne kadar 500 bin civarında maske ürettik. Ürettiğimiz maskeleri ilçe sakinlerine, çeşitli alanlara açtığımız stantlarla ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunar, yıkanabilir yetişkin ve çocuk maskeleri de ürettiklerini belirterek, 15 Temmuz, Erzurumspor ve Ayasofya temalı maskelerin yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

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