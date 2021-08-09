Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 52 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg52,0052,0052,00HTSEt büyükbaşKg38,0038,0038,00HTSKaşar peyniriKg50,0050,0050,00HTSYağlı peynirKg32,0036,0033,93HTSPatatesKg7,007,007,00HTSKuru soğanKg3,003,003,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı



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